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Украинский "Молот" разорил бюджет

Фото: commons.wikimedia.org
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Миномет пришлось переделывать на народные деньги

Военная прокуратура Киевского военного гарнизона определила сумму ущерба, которую причинил госбюджету миномет-убийца "Молот", принятый на вооружение ВСУ.

Как пишет "Украинская правда", ущерб составил 7,2 млн грн, или $277 тысяч. Именно столько пришлось потратить на устранение конструкторских недостатков и дефектов, из-за которых летом прошлого года погибли трое военнослужащих.

Виноваты в этом якобы чиновники Минобороны Украины, которые контролировали поставки миномета и не углядели. По данным издания, ряд деталей закупался у частных поставщиков и не соответствовали стандартам качества. 

Александр ИЛЬИН
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