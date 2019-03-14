Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
218 новости
Военная прокуратура Киевского военного гарнизона определила сумму ущерба, которую причинил госбюджету миномет-убийца "Молот", принятый на вооружение ВСУ.
Как пишет "Украинская правда", ущерб составил 7,2 млн грн, или $277 тысяч. Именно столько пришлось потратить на устранение конструкторских недостатков и дефектов, из-за которых летом прошлого года погибли трое военнослужащих.
Виноваты в этом якобы чиновники Минобороны Украины, которые контролировали поставки миномета и не углядели. По данным издания, ряд деталей закупался у частных поставщиков и не соответствовали стандартам качества.
Для обхода ограничений создадут подставную компанию
Европейцам предложили открыть глаза и внимательно посмотреть на выбор крымчан