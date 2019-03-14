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Украина возобновила строительство "Стены" на границе с Россией

Фото: Константин Чергинский/ТАСС
Киев изыскал средства на установку забора имени Яценюка

Украина вновь приступила к строительству "Стены" на границе с Россией с 1 марта. Об этом сегодня сообщил помощник председателя Госпогранслужбы страны Олег Слободян.

"На тех участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы", – цитирует УНИАН пресс-секретаря.

По его словам, подрядчикам "удалось активизироваться" на участке в Луганской области, а в Харьковской начинается установка системы видеонаблюдения и контроля.

Отмечается, что с начала месяца на границе обустроено полкилометра противотранспортных рвов, 120 м заграждения из спирали типа "Егоза", подготовлено 1,2 км трассы для рокадной дороги.

Фото: Константин Чергинский/ТАСС

В 2019 г. киевские власти на возведение укреплений выделят 400 млн гривен. В частности, на эти средства планируют выкопать 50 км рвов, установить 9,5 км сетчатой ограды и 47,94 км заграждений "Егоза", проложить 65,8 км рокадной дороги.

В 2015-2018 гг. на реализацию масштабного проекта выделено 1,3 млрд гривен. На эти деньги оборудовано около 30% пограничного маршрута. Полностью великую украинскую стену должны сдать в 2021 году.

"Данный проект является крайне важным для нашего государства, а поэтому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти", – констатировал Слободян.

Проект "Европейский вал" в сентябре 2014 г. придумал один из майданных вождей Арсений Яценюк, занимавший тогда пост премьер-министра. Строительство затянулось, и в черные дыры ушли большие деньги, местные СМИ стали называть эту затею не иначе как "Стена Яценюка". Журналисты периодически публикуют снимки объекта, которые вызывают у острословов емкие сравнения. Так, экс-наводчица ВСУ Надежда Савченко сравнила "Стену" с решеткой из супермаркета, "на которой куриные крылышки жарят".

Между тем сам пан Яценюк отрицает все обвинения в свой адрес в воровстве на проекте, а в его дискредитации обвиняет традиционно Москву.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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