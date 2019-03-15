Взрыв ДнепроГЭС остановит российские танки

У американцев созрел гениальный план, как победить Россию

Основные гидротехнические сооружения Украины изношены на 90% и в любой момент могут разрушиться. К такому выводу пришли специалисты Корпуса военных инженеров армии США (USACE). Однако Пентагону это даже на руку: в случае войны с РФ американцы собираются взорвать плотину ДнепроГЭС и другие сооружения, чтобы преградить путь российской армии.



"При планировании любых военных операций на территории Украины состояние ее гидротехнических сооружений определенно является весьма важной информацией для делающих расчеты на боевое применение на случай большой войны с Россией штабных операторов НАТО",

– считает военный обозреватель Сергей Ищенко.

По его мнению, едва ли американские инженеры, тщательно изучившие состояние гидросооружений на Днепре, думают о логистическом потенциале реки. Скорее всего, в Пентагоне прикидывают, где и как в случае необходимости можно будет подорвать плотины и шлюзы.

"Зачем? Чтобы, предположим, не спрашивая, естественно, согласия Киева, почти мгновенным затоплением огромных территорий остановить продвижение вглубь Украины войсковых колонн противника. Или нанести наступающему врагу непоправимый урон. Или оставить его на занятых территориях без промышленной базы и продовольствия", – приводит мнение эксперта "Свободная пресса".

Подобное уже не раз применялось в военной истории.В августе 1941 г. советские войска взорвали плотины ДнепроГЭСа с целью ликвидации гитлеровских переправ через эту реку ниже по течению. То же самое проделали защитники Москвы с Истринским водохранилищем. А в 1943 г. британская авиация разбомбила плотины на реках Мене, Эдер и Зорп, чтобы уничтожить германские сталелитейные заводы в Рурском индустриальном районе.

"Эту славную страницу Второй мировой войны и сегодня преподают в натовских военных академиях как пример превосходного планирования и проведения боевых операций. Думаете – только ради расширения кругозора в области истории военного искусства своих слушателей-офицеров? Как бы не так!" – отметил Ищенко.

Исследование состояния гидротехнических сооружений Украины, о котором говорил эксперт, было проведено по заказу Киева в 2016 году. В результате было объявлено, что шлюзы Киевского, Кременчугского, Каменского, Запорожского и Каховского гидросооружений находятся в катастрофическом состоянии. Они нуждаются в немедленном капитальном ремонте. Минимальная сумма необходимых вложений оценивалась в $11,4 миллиона.

В противном случае Киев и еще 27 украинских городов могут быть смыты с лица земли. В результате может погибнуть до 15 млн человек, говорилось в 175-страничном докладе, подготовленном американскими инженерами. Украине отводилось 12-24 месяца на решение проблемы. Сейчас эти сроки уже истекли, а ремонт плотин пока даже не начинался. Поэтому специалисты говорят, что сооружения на Днепре могут начать разрушаться уже в ходе нынешнего весеннего половодья.