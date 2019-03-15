Украина поплатится за отказ от "Евровидения"

Стране грозят санкции

Официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман рассказал о возможных санкциях в отношении Украины, если страна не будет участвовать в "Евровидении-2019".



Штрафные санкции могут быть наложены только после завершения конкурса, так как сейчас Израиль все время занят подготовкой – шоу обещает быть поистине зрелищным.

"Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины, будет принято после события",

– пояснил Гудман ТАСС.

Представитель пояснил, что решение о санкциях будет приниматься "в консультации с Референтной группой, являющейся руководящим органом конкурса". Но все-таки организаторы надеются, что все заявленные страны выступят.

Информация о том, что Украина не будет выступать на "Евровидении" появилась 27 февраля, когда все победители отборочного тура отказались представлять страну.

Сначала предложение отвергла Maruv. Победительницу национального отбора вынуждали подписать кабальный контракт, так как она планировала выступать в России. Но певица не поддалась на уговоры украинской стороны и отказалась от участия.

Следующим претендентом был коллектив Freedom Jazz, но девушки сразу же отвергли предложение. Популярная группа KAZKA, занявшая на национальном этапе отбора 3-е место, также отказалась представлять свою страну на конкурсе. Музыканты заявили, что не готовы ехать на "Евровидение" любой ценой, но не отрицают, что могут спеть в 2020 г.

Единственный музыкант, вызвавшийся сам, Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка. В 2007 году он уже представлял страну в Финляндии и даже занял второе место.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая. От России выступать будет Сергей Лазарев с песней Scream. В 2016 году он занял на "Евровидении" 3 место.