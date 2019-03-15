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Москва призвала Европу самостоятельно решить судьбу "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Украине могут предложить "отступные" за прекращение транзита

Решение о судьбе газопровода "Северный поток-2" Европейский союз должен принимать самостоятельно, принимая во внимание исключительно свои выгоды, а не обслуживать интересы внешнеполитических игроков. Об этом сегодня в Брюсселе заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в ходе выступления на экспертном форуме "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана".

"Мы бы хотели, чтобы Евросоюз действовал, исходя от собственных интересов, а не служил инструментом иностранной внешней политики", – цитирует ТАСС дипломата.

На фоне все увеличивающихся антироссийских санкций (а в пятницу их добавилось еще больше), от назвал их частью "политики нечестной и нерыночной конкуренции, которая заставляет и Россию, и государства Запада принимать невыгодные им экономические решения".

При этом Панкин предложил европейцам рассмотреть возможный будущий сценарий отказа от "Северного потока-2".

Фото: www.globallookpress.com

"Допустим, он не построен. Затем некая страна предложит Украине некую сумму "отступных", сопоставимую с ее доходами от газового транзита, чтобы она прекратила использовать свою газотранспортную систему и закрыла доступ на европейский рынок для российского газа с тем, чтобы американский газ мог прийти сюда",

– недвусмысленно намекнул замглавы МИД, чем может обернуться история с ярым сопротивлением реализации проекта "СП-2" и перекупке ржавой трубы времен СССР, по которой идет газ из России в Европу.

Дипломат добавил, что это всего лишь гипотетический и даже фантастический сценарий.

"Однако не надо забывать, что США рассматривают европейский [газовый] рынок как свой будущий, перспективный, предназначенный для собственного сжиженного газа. Чтобы прорваться на этот рынок, они могут разыграть самые чудовищные комбинации, которые только могут прийти в голову", – констатировал Панкин.

Накануне на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне умасливал европейцев насчет американского голубого топлива министр энергетики США Рик Перри. Он пугал и пугал Старый Свет российской новой трубой, которая закабалит континент и внесет разлад между ЕС и Штатами. Перри там же объявил, что "наступает новая эра американской энергетики" – в Америке много газа и он доступен всему миру для закупок.

Наталья КУРИПКО
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