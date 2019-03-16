В Германии нашли вескую причину заблокировать "Северный поток – 2"

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Евродепутат от Германии, кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер считает, что строительство "Северного потока – 2" нужно немедленно остановить.
По его словам, этот проект является полностью политическим, а не экономическим, как утверждает Москва.
"Я категорически выступаю против строительства газопровода "Северный поток – 2". Это никакой не экономический проект, а исключительно политический, он противоречит интересам Европейского союза, поэтому мы должны его заблокировать",
– заявил Вебер в интервью изданию Newsweek.
Он подчеркнул, что, запустив газопровод, Россия будет полностью контролировать цену на газ в Европе. Кроме того, проект нанесет ощутимый ущерб Украине.
Вебер также добавил, что если отношения между Москвой и Киевом начнут накаляться, то ЕС должен наказать Кремль еще более жесткими санкциями.
"Россия должна закончить войну на востоке Украины, вторжение в Сирию и перестать вести агрессивные кампании, используя фейковые новости", – отметил евродепутат.
Газопровод "Северный поток –2" должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Длина магистрали составляет 1 тыс. 224 км, а проектная мощность – 55 млрд куб. м в год. Ожидается, что магистраль будет достроена и сдана в эксплуатацию в конце этого года.
Главным противником проекта являются США, а также ряд европейских стран. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом. Страны Восточной Европы боятся, что с введением в строй новой трубы Россия перестанет прокачивать по их территории транзитный газ и они лишатся заработка.
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