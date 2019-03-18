США спасают ЕС от страшной участи

Вашингтон выступает против расширения поставок российского газа в европейские страны, поскольку заботятся о благополучии Европы. Об этом заявил посол США в Австрии Тревор Трейн.

"Америка защищает Европу, она хочет видеть Европу сильной", – пояснил посол цели американских сенаторов, выступающих против "Северного потока-2" и российских СПГ-проектов. В интервью Der Standard дипломат указал, насколько важна диверсификация поставок, поскольку поставки из одного места чреваты проблемами.

"В прошлом случалось, что в середине зимы Россия закрывала газовый вентиль, и люди умирали", – нарисовал посол США страшную картину.

Впрочем, Трейн забыл упомянуть о роли Украины в той ситуации. Ведь это Киев отказался платить Москве за газ, а когда поставки на Украину прервались, он санкционировал незаконный отбор топлива, предназначенного для европейских потребителей. И "Северный поток-2", как и первый "Северный поток" были задуманы как раз для того, чтобы поставлять газ из РФ напрямую в ЕС и избежать подобных ситуаций в будущем.

Однако сейчас это невыгодно вспоминать Вашингтону. Он радеет за сохранение транзита через Украину, а в качестве гарантий энергетической безопасности ЕС предлагает закупать свой СПГ. Вот только цены на сжиженный газ из-за океана не слишком-то привлекательны. На это указала министр экономики Австрии Маргарет Шрамбёк.

"Диверсификация – хорошая идея. Если цена на сжиженный газ правильная и терминалов достаточно, это прекрасно. Но сейчас мы твердо поддерживает "Северный поток-2", – заявила она.

В таком случае, дал понять посол США, европейским компаниям, в том числе конкретно австрийской OMV, являющейся одним инвесторов "Северного потока-2", стоит ждать негативного отношения со стороны Вашингтона.

"Санкции всегда возможны", – предупредил Трейн.

"Северный поток-2" – строящийся газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Запуск в эксплуатацию намечен на начало 2020 года.