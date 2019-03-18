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Европарламент принял поправки к Газовой директиве

Фото: www.globallookpress.com
Европейцы торопятся одобрить документ, пока не достроен новый газопровод

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике (ITRE) проголосовал сегодня за компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Евросоюза. Предварительное соглашение по документу было достигнуто 12 февраля текущего года, а 20 февраля его одобрил Комитет постоянных представителей в ЕС.

"Возможно голосование было слишком коротким, вы ждали большего, но это то, что я могу вам предложить сегодня",

– заявил глава комитета Ежи Бузек собравшимся на заседание журналистам, сообщает ТАСС.

Фото: www.globallookpress.com

Далее текст поправок директивы должен принять полный состав Европарламента на пленарной сессии, которая ожидается в апреле. Затем документ попадет в Совет стран Евросоюза, а потом все государства сообщества обязаны включить его положения в свои национальные законодательства по энергетике.

Брюссель стремится выполнить все процедуры до конца 2019 г., дабы обновленная Газовая директива ЕС вступила в силу до запуска "Северного потока-2", чтобы ее действие распространилось на российскую трубу. А "СП-2" участники проекта планируют сдать в эксплуатацию именно в конце нынешнего года.

Согласно нормам третьего энергопакета Евросоюза, оператором нового газопровода из России должна быть независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности "СП-2" необходимо зарезервировать под прокачку голубого топлива от независимых поставщиков. В результате этого маневра труба может на неопределенное время остаться наполовину пустой.

Значительного смягчения поправок к директиве добилась Германия. Таким образом, в итоговом тексте документа зафиксировано, что решение о предоставлении исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком-2" это сама ФРГ.

По мнению экспертов, модифицированная Газовая директива не позволит блокировать строительство газопровода, однако может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности, в вопросе сроков его окупаемости.

Напомним, на прошлой неделе в ходе встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы наблюдательного совета Uniper Бернхарда Ройтерсберга (немецкая компания является одним из партнеров по проекту "СП-2") стало известно, что газопровод уложен больше на 34%.

Ранее в понедельник, 18 марта, замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что есть все предпосылки к тому, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток", будут успешно реализованы.

"Они экономически обоснованы, коммерчески привлекательны, реально улучшают энергетическую безопасность Европы, кто бы там чего не говорил",

сказал наш дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

Он считает, что строительство этих двух газопроводов пойдет исключительно на пользу самих европейцев.

"Если говорить об интересах России и Европы, то, конечно, реализация этих проектов – это серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности, а, значит, и в целом безопасности", – отметил Грушко.

Он напомнил, что заканчивается газ в Гронингенском месторождении, которое обеспечивает голубым топливом Европу десятилетиями, закрываются угольные станции и возникает необходимость замены мощностей, связанные с закрытием ядерных станций в Германии. Поэтому "объективно потребность Евросоюза в сотрудничестве с Россией не политическая, а экономическая".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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