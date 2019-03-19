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"Газпром" приступит к освоению нового месторождения газа на Ямале

Фото: www.globallookpress.com
Начало работы проконтролирует лично президент

Третья топливная магистраль РФ – вовсе не миф. Существует большая вероятность, что не за горами реализация проекта "Северный поток – 3".

Так, уже завтра, 20 марта, Россия перейдет от слов к делу. Энергетическая компания "Газпром" приступит к работе на Харасавэйском месторождении голубого топлива на Ямале. Контролировать старт будет лично президент Владимир Путин через видеосвязь, как это было в декабре прошлого года, когда вводился в эксплуатацию третий газовый промысел "Бованенково". Об освоении месторождения рассказал сам глава государства. 

"Потенциал в сфере энергетики у нас просто колоссальный. Завтра мы запускаем с "Газпромом" работу нового месторождения – Харасавэйского",

– заявил президент, подчеркнув, что возможности обоих ямальских месторождений оцениваются в 7 трлн куб. м газа. По словам Путина, газовый потенциал "новичка" настолько велик, что его срок службы составит более ста лет. Россия сможет пользоваться тамошним топливом вплоть до 2131 года, заключил глава государства. 

"Это планетарные запасы",

– подытожил руководитель страны, передает ТАСС. 

Запасы Харасавэйского месторождения, которое находится севернее Бованенковского, оцениваются в 2 трлн куб. м газа, отмечает URA.RU. Разговоры о его освоении начались прошлогодним летом. В 2023 году "Газпром" намерен уже приступить к добыче, запустив 100-километровую магистраль. 

Ксения АНДРЕЕВА
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