Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Негативный вердикт европарламентариев в отношении "Северного потока – 2" никак не повлияет на реализацию проекта. Об этом заявил гендиректор немецкой компании Wintershall Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции в Касселе 21 марта.

"Резолюция не имеет никакого значения для дальнейшей реализацию проекта "Северный поток – 2", – подчеркнул Мерен.

Он указал на тот факт, что в Европарламенте уже не раз выступали против российских энергетических проектов и призывали партнеров "Газпрома" из ЕС отказаться от сотрудничества с Москвой, пишет РИА "Новости". Однако сторонников такой позиции становится все меньше.

"Интересно, как поступят инициаторы голосований, когда проиграют в итоге", – ухмыльнулся Мерен.

В марте Европарламент принял резолюцию, в которой предлагалось запретить строительство "Северного потока – 2" и отказаться от соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Россией. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не имеют юридических последствий.

Две нити газопровода "Северный поток – 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдут через Балтийское море от побережья России до Германии. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Соинвесторами проекта "Газпрома" наряду с российской компанией выступают Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.