Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Фото: www.globallookpress.com
Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Негативный вердикт европарламентариев в отношении "Северного потока – 2" никак не повлияет на реализацию проекта. Об этом заявил гендиректор немецкой компании Wintershall Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции в Касселе 21 марта.

"Резолюция не имеет никакого значения для дальнейшей реализацию проекта "Северный поток – 2", – подчеркнул Мерен.

Он указал на тот факт, что в Европарламенте уже не раз выступали против российских энергетических проектов и призывали партнеров "Газпрома" из ЕС отказаться от сотрудничества с Москвой, пишет РИА "Новости". Однако сторонников такой позиции становится все меньше.

Фото: www.globallookpress.com

"Интересно, как поступят инициаторы голосований, когда проиграют в итоге", – ухмыльнулся Мерен.

В марте Европарламент принял резолюцию, в которой предлагалось запретить строительство "Северного потока – 2" и отказаться от соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Россией. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не имеют юридических последствий.

Две нити газопровода "Северный поток – 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдут через Балтийское море от побережья России до Германии. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Соинвесторами проекта "Газпрома" наряду с российской компанией выступают Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Как вошь на сковороде": Порошенко выдумал новые санкции перед выборами

Пострадали граждане и других иностранных государств

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей