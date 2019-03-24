Вокруг проекта не утихают скандалы, но без него европейцам не обойтись

"Адские санкции" США не остановят строительство газопровода.

В ходе реализации проекта некоторые страны могут исключить из транзита. Евросоюз определенно этого не захочет. На фоне того, что "Северный поток — 2" станет источником дешевого газа для европейцев, необходимо найти разумный баланс. Об этом заявил генсек Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

"В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, "Северный поток – 2" является одним из элементов, который может дать такой дешевый газ, который может быть использован для замены угля, для многих вещей в Европе",

– отметил он в беседе с РИА Новости.

При этом он напомнил об извечном споре вокруг транзита и балансе политических интересов ЕС, которые нужно соблюдать.

"…я думаю, что Европа всегда будет подходить к этой политической теме с той позиции, что ни одна страна не должна быть лишена преимущества. Так что это тот баланс, который надо рассматривать в контексте "Северного потока – 2",

– сказал Фрай.

Против строительства нового трубопровода, которое планируется завершить уже в этом году, выступает Украина. В Незалежной паникуют из-за потери доходов от транзита газа из России. В рядах недовольных – и США, которые не теряют надежды продавать европейцам свой СПГ, а также Польша, Латвия и Литва.