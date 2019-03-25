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"Северный поток-2" сохранит транзит через Украину

Фото: www.globallookpress.com
Новая труба нужна для дополнительных объемов газа

Две нити трубопровода "Северный поток – 2", которые пройдут параллельно действующему "Северному потоку" по дну Балтийского моря, правильнее считать "дополнительной", а не самостоятельной инфраструктурой для газоснабжения Европы. Об этом заявил представитель компании – оператора проекта Nord Stream 2 Йенс Мюллер в понедельник, 25 марта, на пресс-конференции в Берлине.

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину", – развеял он все опасения.

Все знают, что потребности европейских потребителей в газе растут. Прежних маршрутов поставок уже недостаточно. Поэтому Германия, поддерживая российский проект, считает важным сохранить и транспортировку через территорию Украины, подчеркнул Мюллер.

Фото: www.globallookpress.com

Правда, ни для кого не секрет, что ГТС Незалежной без ухода и ремонта в последние годы дошла до ужасающего состояния, ятото может стать реальным препятствием на пути российского газа в ЕС этим маршрутом. Однако это уже другой вопрос, указал Мюллер.

"Это не наша задача оценивать состояние инфраструктуры на Украине", – цитирует его "Интерфакс".

Между тем, прокладка труб в Балтийском море идет полным ходом. Вероятно, в ближайшее время будет получено разрешение от Дании - последней европейской страны, в чьей экономической зоне пройдет газопровод и которая еще не подписала разрешение на строительство.

Фото: www.globallookpress.com

"Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение", – сообщил Мюллер.

Ранее о своем согласии сообщили власти Финляндии, Швеции, Германии и России.

Газопровод "Северный поток – 2" общей мощностью 55 млрд куб. м в год планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. В это же время заканчивается договор на транзит газа из РФ в ЕС через Украину. Переговоры о подписании нового контракта запланированы на май 2019 года. В Москве рассчитывают, что стороны придут к согласию, передает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского.

Николай ВИКТОРОВ
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