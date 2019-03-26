Вашингтону не выгоден скандал с Парижем и Берлином

Строительство топливной магистрали, которая соединит Россию с Германией через дно Балтики, вставляет палки в колеса интересам США, которые сами положили глаз на европейский рынок. Вот они и сочиняют сказки про энергетическое рабство, в которое попадет ЕС после запуска "Северного потока – 2", а также запугивают РФ санкциями. Между тем претворять в жизнь свои угрозы Штаты не торопятся, да и вряд ли решаться на них, полагает глава торговой палаты заокеанской страны Алексис Родзянко.

"Мое личное мнение, что очень маловероятно, что будут наложены санкции",

– заявил он РИА "Новости", напомнив, что в реализации проекта газопровода заинтересованы Германия с Францией, портить отношения с которыми Вашингтону не с руки.

"США не будут с ними ссориться",

– заверил собеседник агентства, отметив, что на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым данный геополитический вопрос не поднимался.

"Нас это и не касается", – отрезал Родзянко.

К концу года "Северный поток – 2" планируют закончить. А уже с 1 января 2020 года – начать поставки голубого топлива. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €9,5 млрд. Он предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м. Трубопровод затронет экономические зоны и территориальные воды России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

