Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Маловероятно": американцы откажутся от санкций против "Северного потока - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтону не выгоден скандал с Парижем и Берлином

Строительство топливной магистрали, которая соединит Россию с Германией через дно Балтики, вставляет палки в колеса интересам США, которые сами положили глаз на европейский рынок. Вот они и сочиняют сказки про энергетическое рабство, в которое попадет ЕС после запуска "Северного потока – 2", а также запугивают РФ санкциями. Между тем претворять в жизнь свои угрозы Штаты не торопятся, да и вряд ли решаться на них, полагает глава торговой палаты заокеанской страны Алексис Родзянко.

"Мое личное мнение, что очень маловероятно, что будут наложены санкции",

заявил он РИА "Новости", напомнив, что в реализации проекта газопровода заинтересованы Германия с Францией, портить отношения с которыми Вашингтону не с руки.

"США не будут с ними ссориться",

– заверил собеседник агентства, отметив, что на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым данный геополитический вопрос не поднимался.

"Нас это и не касается", – отрезал Родзянко.

Фото: www.globallookpress.com

К концу года "Северный поток – 2" планируют закончить. А уже с 1 января 2020 года – начать поставки голубого топлива. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €9,5 млрд. Он предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м. Трубопровод затронет экономические зоны и территориальные воды России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Поцелуй Иуды: на украинских выборах вскрылся "договорняк"

Порошенко уничтожает своих конкурентов изощренными методами

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей