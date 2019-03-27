Берлин откажется от "Северного потока – 2" через 20 лет

Немцы точно знают, как долго им будет нужен российский газ

Германия остро нуждается в новом российском газопроводе, который сделает более надежным энергоснабжение страны. Однако потребность в нем сохранится лишь до тех пор, пока немцы не перейдут на альтернативные источники энергии. Это может произойти относительно скоро.



По словам главы немецкого энергетического концерна GASG Герхарда Хольтмайера, его страна будет сидеть на газовой игле примерно до 2035-2040 годов. Во многом именно благодаря российскому голубому топливу Германия сможет окончательно переключиться на зеленую энергетику. Так что в любом случае "Северный поток – 2" Берлину жизненно необходим.

"В Германии всегда было хорошо с диверсификацией поставок. Когда газ приходит через Австрию и Италию или из Австрии, Италии, Норвегии, России и даже Африки, то это гарантирует нам привлекательные цены. Каждый новый газопровод делает энергоснабжение надежнее, а цены – стабильнее. Поэтому я приветствую строительство "Северного потока – 2",

– заявил предприниматель в интервью изданию Tagesspiegel.

Ранее генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай заявил, что газопровод "Северный поток – 2" станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа. По его словам, в руководстве ЕС это хорошо понимают, но чинят препятствия газопровода потому, что не хотят исключать из газового транзита отдельные страны.

В компании Nord Stream 2, которая является оператором строящегося газопровода, заявили о том, что введение магистрали в строй автоматически не приведет к прекращению поставок голубого топлива через Украину и что "Северный поток – 2" представляет собой "дополнительную инфраструктуру". "Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину",– приводит "Интерфакс" слова представителя Nord Stream 2 Йенса Мюллера.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется достроить к концу этого года.