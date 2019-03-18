Расчищая дорогу своему СПГ, американцы завалят глобальную экономику

Решение США ввести санкции против российских компаний, работающих за рубежом в сфере природного сжиженного газа (СПГ), будет направлено не только против РФ, но и всего мира. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Саудовский министр напомнил, что РФ поставляет значительные объемы топлива в Европу, Китай, сотрудничает с африканскими, ближневосточными и арабскими компаниями. Удар по российским проектам разрушит энергетическую стабильность во всем мире.

Новый пакет антироссийских мер, который сейчас рассматривают сенаторы США, коснется, в первую очередь, компаний "Лукойл" и "Новатэк", отметил в интервью НСН аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Если брать только заводы по сжижению газа, то может пострадать только "Лукойл" – у него есть в Африке доля в проекте. Если широко трактовать, то сюда попадает все, что касается перегрузки сжиженного природного газа. Здесь может пострадать "Новатэк", потому что у него есть долгосрочный контракт по перегрузке мощностей в Бельгии".

Более того, под санкции теоретически попадают верфи, где РФ строит танкеры для СПГ, и южнокорейские поставщики комплектующих для них. Пострадает Германия, которая заключила контракт с "Новатэком" по строительству терминала СПГ в ФРГ. Пострадает Япония, которая сдала РФ в аренду базу для хранения СПГ.

В то же время, такой потенциальный масштаб влияния американских санкций может оказаться спасением. По мнению экономиста Сергея Хестанова, пока в мире нет альтернативы российскому газу, не стоит всерьез опасаться решений Вашингтона.

"Скорее всего, санкции будут носить такой беспокоящий характер: то есть они будут доставлять неприятности, но вряд ли затронут экономику в целом", – пояснил эксперт.

Помимо российского СПГ, США активно противостоят расширению поставок трубопроводного газа из России в Европу, предлагая потребителям в ЕС все тот же свой СПГ.