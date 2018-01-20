США отняли у России титул газовой империи

Россия давно мечтает выйти на североамериканский рынок СПГ. Однако, по большому счету, российским газовикам на этом рынке делать нечего

На этой неделе мировые СМИ облетела новость о том, что французский танкер-газовоз Gaselys компании Engie держит путь в Бостон в регазификационный терминал Everett с грузом СПГ, произведенного в рамках российского проекта "Ямал СПГ", реализуемого НОВАТЭКом.

Сам факт сделки, предполагающей поставку российского СПГ в США в условиях санкций, вызвал нешуточное удивление на рынке и робкие надежды на то, что России все-таки удастся наладить экспорт СПГ в Америку как исключение из санкционных правил.

В пятницу стало известно, что Gaselys за сутки до прибытия в Бостон изменил курс и направился в Испанию. Столь неожиданный поворот вызвал массу вопросов у экспертов, так как отказ США принимать топливо в условиях снежно шторма, когда на счету каждый кубометр газа, мог быть вызван только чрезвычайными причинами.

Однако сегодня представитель французской энергетической компании Engie SA, владеющей грузом, заявил, что конечный пункт назначения судна не изменился, а дата доставки была скорректирована из-за погодных условий.

Основными причинами, заставившими принимающую сторону согласиться на СПГ российского происхождения, стал тот самый снежный шторм, вызвавший дефицит топлива в США, рост цен на газ до $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров и практически полная законтрактованность всего (нероссийского) газа, имевшегося в тот момент на рынке.

Понимание того, что операция совершена в условиях санкций, дамокловым мечом висела над покупателями. Однако существенная разница в цене, судя по всему, стало для них решающим фактором. Ответом на возможные обвинения в торговле санкционным товаром могло служить то обстоятельство, что Gaselys вез российский СПГ не из самой России, а с британского газового хаба - терминала Isle of Grain в графстве Кент.

Как отметил в интервью РБК официальный представитель НОВАТЭКа, российской стороной газ был продан не в США, а в Великобританию, после чего НОВАТЭК утратил на него все права. Без сомнений, российская сторона рассматривала эту операцию как возможность найти окольный путь экспорта ямальского СПГ в США, остающиеся одним из крупнейших его потребителей.

Россия давно мечтает выйти на североамериканский рынок СПГ "хоть тушкой, хоть чучелом". Однако, по большому счету, российским газовикам на этом рынке делать нечего. И дело не только в санкциях, которые отпугивают покупателей. Самое печальное, что в скором времени российские производители СПГ могут потерять не только остатки американского, но и все остальные рынки, а титул хозяина мировой нефтегазовой империи может отойти к США.

Некоторое время назад американское Бюро по управлению энергией океана опубликовало проект плана выделения и аренды участков на шельфе США для разведки и добычи нефти и газа. Программа, которая должна быть реализована в сроки с 2019 по 2024 год, предусматривает, что администрация США предоставит американским нефтегазовым и энергетическим компаниям 47 участков общей площадью 4 млн квадратных километров. Суммарные запасы предоставляемых нефтяных полей оцениваются в 90 млрд баррелей нефти и 319 трлн кубометров газа - это до 90% шельфа США. Подобные действия проводятся в соответствии с предвыборными обещаниями Дональда Трампа и весьма популярны у американцев.

Все это говорит о том, что США окончательно взяли курс на развитие собственной нефтегазовой промышленности, причем в огромных масштабах.

Такое положение дел практически не оставляет шансов на возможность закупки СПГ у России; напротив, нельзя исключать, что уже в ближайшее время Соединенные Штаты сами превратятся в сильнейшего конкурента всех, кто на данный момент чувствует себя хозяином рынка.