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Российский СПГ запретят во всем мире

Фото: commons.wikimedia.org
США введут санкции против энергетических проектов РФ

На сайте американского Конгресса опубликовали законопроект о введении дополнительных ограничительных мер против Москвы. Документ предусматривает меры против инвестиций в российские проекты по производству и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) за пределами страны.

Согласно законопроекту DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), Вашингтон получит право накладывать взыскания на любые компании, задействованные в российских СПГ-проектах за рубежом. Кроме того, инвесторам запретят вкладываться в разработку месторождений сырой нефти в России. Вне закона окажутся единоразовые вложения более $1 млн или более $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев.

Положительным признаком для РФ можно считать то обстоятельство, что в отношении газопровода "Северный поток – 2" никаких ограничительных мер вводить не планируется, отмечает НСН.

Под санкции попадут те финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации", говорится в пояснении к законопроекту.

Фото: www.globallookpress.com

Через 90 дней после вступления закона в силу (в случае его принятия обеими палатами Конгресса и одобрения президентом страны) будет наложен запрет на любые сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней.

Через 180 дней санкции распространят на "политические фигуры, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина". В процессе подготовки к рассмотрению санкционного акта законодатели планируют получить и изучить отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

Ограничения будут наложены и на 24 офицеров ФСБ, которые подозреваются в причастности к задержанию украинских военных кораблей с экипажами в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В связи с украинским кризисом среди прочего предлагается ввести рестрикции в отношении кораблестроительного сектора России.

Авторами инициативы стали сенаторы Линдси Грэм и Кори Гарднер, представляющие Республиканскую партию, а также Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин, избранные в верхнюю палату Конгресса от демократов. В Кремле предложения Вашингтона по усилению санкционного давления на нашу страну назвали "оголтелой русофобией".

Андрей ФИЛАТОВ
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