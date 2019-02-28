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Убийцы Немцова пополнят санкционный список США

Борис Немцов. Фото: www.globallookpress.com
Смерть российского политика расследуют в Вашингтоне

Выяснить все обстоятельства гибели Бориса Немцова и покарать виновных призвали Белый дом американские сенаторы. Демократ Элиот Энгел и республиканец Марко Рубио внесли в Конгресс США резолюцию, в которой утверждается, что российские власти скрыли от общественности истину об убийстве Немцова.

Сенаторы хотят, чтобы к делу подключились госсекретарь США и глава Национальной разведки: они должны изучить все факты, проанализировать события и подготовить отчет о том, кто на самом деле устранил российского политика.

Затем против лиц, которые окажутся причастны к гибели Немцова, предлагается ввести санкции в рамках Акта Магнитского, то есть заморозить их счета, запретить въезд в США и т.п. А чтобы пристыдить российское руководство, по крайней мере, за бездействие, им должны в ходе встреч на любом уровне и в любом формате непременно напоминать об убийстве Немцова.

Фото: www.globallookpress.com

Данная резолюция должна быть принята отдельно в Палате представителей и в Сенате. Впрочем, документ является по сути эмоциональной оценкой конгрессменов, он не имеет обязательной юридической силы, и исполнительная власть в США вправе его игнорировать.

27 февраля 2019 г. исполнилось 4 года со дня смерти Бориса Немцова. Он был застрелен ночью на Большом Москворецком мосту. В 2017 г. организаторы и исполнители преступления были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Между тем заказчик убийства до сих пор не пойман.

Фоторепортаж
Наследство Немцова поделили
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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