В Евросоюзе практически согласовали новые санкции

В ЕС практически договорились по поводу штрафных мер в отношении России, которые были разработаны в ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.



Как сообщил дипломатический источник в европейских органах, сейчас остается только дождаться официального решения Совета ЕС, которое должно быть вынесено в ближайшее время. Также, по его словам, одновременно будут продлены индивидуальные санкции в связи с "российской агрессией" против Украины в целом.

"Однако дату я вам назвать пока не могу. Исходим из того, что срок действия списка индивидуальных ограничительных мер истекает 15 марта",

– цитирует его "Интерфакс".

В числе мер он назвал заморозку активов и ограничение на въезд в страны ЕС для людей.