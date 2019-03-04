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Брюссель подготовил наказание для россиян за "керченский инцидент"

Фото: www.globallookpress.com
В Евросоюзе практически согласовали новые санкции

В ЕС практически договорились по поводу штрафных мер в отношении России, которые были разработаны в ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

Как сообщил дипломатический источник в европейских органах, сейчас остается только дождаться официального решения Совета ЕС, которое должно быть вынесено в ближайшее время. Также, по его словам, одновременно будут продлены индивидуальные санкции в связи с "российской агрессией" против Украины в целом.

"Однако дату я вам назвать пока не могу. Исходим из того, что срок действия списка индивидуальных ограничительных мер истекает 15 марта",

цитирует его "Интерфакс".

В числе мер он назвал заморозку активов и ограничение на въезд в страны ЕС для людей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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