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В ЕС практически договорились по поводу штрафных мер в
отношении России, которые были разработаны в ответ на задержание украинских
кораблей в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.
Как сообщил дипломатический источник в европейских органах, сейчас остается только дождаться официального решения Совета ЕС, которое должно быть вынесено в ближайшее время. Также, по его словам, одновременно будут продлены индивидуальные санкции в связи с "российской агрессией" против Украины в целом.
"Однако дату я вам назвать пока не могу. Исходим из того, что срок действия списка индивидуальных ограничительных мер истекает 15 марта",
– цитирует его "Интерфакс".
В числе мер он назвал заморозку активов и ограничение на въезд в страны ЕС для людей.
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