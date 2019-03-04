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Трамп задавил Россию новыми санкциями

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Режим чрезвычайного положения в отношениях двух держав сохраняется

Дональд Трамп продлил на год срок действия антироссийских санкций, введенных из-за событий на Украине.

Официальное уведомление Белого дома направлено в Конгресс и опубликовано на портале Федерального реестра. Документ продлевает ограничительные меры, принятые администрацией Трампа 20 сентября прошлого года и администрацией Барака Обамы в марте и декабре 2014 года.

Валентина МАЙОРОВА
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