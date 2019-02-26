США продолжат карать Россию за Крым

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Спецпредставитель США по Незалежной Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон не ослабит хватку, а, наоборот, усилит антироссийские санкции. Политик уверен, что Москва нарушила права человека, присоединив регион, поэтому россиян необходимо и дальше наказывать жесткими ограничительными мерами.
Свое заявление о том, что США не намерены сдаваться, пока Украина не получит Крым обратно, Волкер сделал в Twitter после встречи с Петром Порошенко на борту американского ракетного эсминца "Дональд Кук", который прибыл в Одессу.
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