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США продолжат карать Россию за Крым

Фото: www.globallookpress.com
Ситуация не изменится, пока полуостров не вернут Украине

Спецпредставитель США по Незалежной Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон не ослабит хватку, а, наоборот, усилит антироссийские санкции. Политик уверен, что Москва нарушила права человека, присоединив регион, поэтому россиян необходимо и дальше наказывать жесткими ограничительными мерами. 

Свое заявление о том, что США не намерены сдаваться, пока Украина не получит Крым обратно, Волкер сделал в Twitter после встречи с Петром Порошенко на борту американского ракетного эсминца "Дональд Кук", который прибыл в Одессу. 

Полина ИВАНОВА
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