Подорванная ограничительными мерами экономика страны еще не готова к очередным нападкам

РФ приспособилась к существующим "репрессиям" Запада, однако все последующие станут для нее большим ударом, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, новые санкции потребуют от страны огромных усилий, чтобы реабилитироваться после экономического нападения. Это будет шок, подчеркнул он.

"Действительно, адаптировались к определенному уровню санкций. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем то, что сейчас",

– цитирует Кудрина РИА "Новости".

Он добавил, что прежние рестрикции нашей "экономикой уже поглощены", российские предприятия успели приспособиться к ним. Между тем санкции по-прежнему тормозят темпы роста. Особенно, отметил руководитель Счетной палаты, уязвима промышленность, поскольку нуждается в импорте технологий.

Напомним, под санкционный обстрел Москва попала в 2014 г. на фоне событий на Украине и "крымской весны". Страны Запада постоянно расширяют черный список. В конце прошлого года ЕС утвердил продление ограничительных мер против РФ. Они будут действовать еще полгода. Отсчет начался с 31 января, когда истек срок предыдущих.