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Белоруссия засыпала Россию санкциями

Фото: kremlin.ru
Соседи держат марку в антироссийской гонке

Экономические "репрессии", которые ввела против РФ Белоруссия, нанесли нашей стране ощутимый ущерб. В цифрах он составляет $42 млн. В списке российских обидчиков родина Батьки числится далеко не на последнем месте, пропустив вперед Евросоюз с США и еще некоторые государства.

Так, Брюссель "сковал" Москву на $ 2,42 млрд. Вашингтон – на $1,17 млрд. Замыкает тройку лидеров Киев с ущербом экономике РФ в $775 млн. За Украиной следуют Турция, Индия, Иран, Китай, Мексика и Таиланд. Последний принес России убытки в $102 млн.

После него как раз и следует Минск, который попал в первую пятерку по количеству санкций. У него – "бронза". Традиционно возглавляет этот список ЕС. Затем идет Незалежная. На пятом месте расположились США. Данные приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ. 

Антироссийские санкции спровоцировали ситуация на востоке Украины и присоединение Крыма. Пакет ограничений, который регулярно расширяется, был введен в 2014 году. 

Ксения АНДРЕЕВА
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