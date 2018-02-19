Саудиты пробрались к газу в Арктике

Соглашение о сотрудничестве подписано с владельцем месторождений в России

Саудовская Аравия получила доступ к российскому газу в Арктике. Соответствующее соглашение подписано между компаниями "НОВАТЭК" и Saudi Aramco. Как видно из официального сообщения, размещенного на сайте "НОВАТЭКа", российская сторона крайне рада предстоящему сотрудничеству.

"Мы видим большие перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства с Саудовской Аравией", – подчеркнул глава компании Леонид Михельсон. "Наша компания обладает высококачественными запасами природного газа и уникальным опытом реализации СПГ-проектов в российском арктическом регионе", – привел он плюсы для саудитов.

Со своей стороны, "НОВАТЭК" рассчитывает получить от Эр-Рияда деньги – инвестиции в разработку новых месторождений, геологоразведку, добычу газа и поставки СПГ. Учитывая, что "стратегия "НОВАТЭКа" предусматривает наращивание объемов производства СПГ быстрыми темпами", в России не скрывают заинтересованности в сотрудничестве с "такой значимой в мире компанией, как Saudi Aramco".

На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что саудиты готовятся подписать соглашение о присоединении к российскому проекту "Арктик СПГ-2". Ожидается, что переговоры завершатся до Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в конце мая 2018 года.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco является одной из самых крупных в мире.

