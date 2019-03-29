Козни Копенгагена не помешают строительству газопровода

На плановую сдачу проекта "Северный поток-2" никак не повлияет позиция Дании, которая всячески затягивает процесс выдачи разрешения на прокладку трубы в своих территориальных водах в Балтийском море. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Нет", – кратко ответил он на вопрос, может ли затягивание Копенгагеном решения по заявке Nord Stream 2 AG отразиться на сроках ввода "СП-2".

Также министр прокомментировал поправки в газовую директиву Евросоюза, одобренные в середине марта Комитетом Европарламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике (ITRE).

"Я уверен, что эти поправки не окажут негативного действия на реализацию проекта "Северный поток-2". Очевидно, что проект коммерческий, в нем заинтересованы европейские компании, европейские потребители. Он реализуется, инвестируется, соответственно, идет в соответствии с планами и с дорожной картой", – цитирует ТАСС Новака.

Он подчеркнул, что принятые поправки оказались мягче, чем предложенные в первоначальном варианте документа. В частности, они позволяют регулятору, на территории которого газовая труба выходит из моря на сушу, самостоятельно принимать решения по поводу регулирования в рамках территориальных вод страны.

Отметим, что новая директива еще не окончательно утверждена. Поэтому сегодня компанией, являющейся оператором "Северного потока-2", владеет российский "Газпром".

Ранее сообщалось, что власти Дании потребовали включить в экологическую оценку вариант укладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Между тем у участников "СП-2" разработан альтернативный маршрут, также южный, но дальше от датской земли – в исключительной экономической зоне государства. Этот маршрут Копенгаген заблокировать никак не сможет.

