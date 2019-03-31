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"Северный поток – 2" оставил не у дел противников строительства

Фото: www.globallookpress.com
Проект реализуют точно в срок, несмотря на попытки остановить возведение газопровода

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что строительству "Северного потока – 2" ничего не мешает и уже до конца 2019 года проект будет готов. Об этом он сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство "Северного потока – 2" до конца 2019 года",

сказал Миллер.

Он также добавил, что заявления в последнее время о судьбе газопровода не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что власти Дании потребовали включить в экологическую оценку вариант укладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Между тем у участников "СП-2" разработан альтернативный маршрут, также южный, но дальше от датской земли – в исключительной экономической зоне государства. Этот маршрут Копенгаген заблокировать никак не сможет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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