Будущий канцлер выступила против проекта, потому что у нее к нему сердце не лежит

Москва пытается ослабить страны ЕС при помощи нового газопровода. Он будет работать только в том случае, если при этом не пострадают транзитные интересы других государств. С таким заявлением выступила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны в ЕС и (его) непосредственных соседей. Об этом нужно ясно говорить. Мы, Европа, должны сплотиться",

– заявила политик в эфире немецкого телеканала ZDF.

Она обвинила "популистские силы слева и справа" в заигрывании с нашей страной и подвергла резкой критике проект газопровода "Северный поток – 2", который нынешнее германское правительство открыто поддерживает. Крамп-Карренбауэр назвала его "сложным проектом" и призналась, что для нее "это точно не сердечное дело".

"Данный проект должен учитывать интересы Украины или других государств в регионе в сфере безопасности", – считает Крамп-Карренбауэр, пришедшая в декабре прошлого года на смену Меркель на посту председателя консервативной партии. Считается, что она станет следующим канцлером страны, после того как нынешняя глава правительства уйдет в отставку.

В то же время руководитель ХДС видит в "Северном потоке – 2" определенную выгоду: трубопровод может стать ответом на отказ Берлина от угольной и атомной энергетики.

Накануне датские журналисты назвали "катастрофой" решение властей Королевства запретить прокладку "Северного потока – 2" по утвержденному маршруту. По мнению обозревателя Йенса Хофсгора, такой поворот дел задержит проект как минимум на год. При этом попытки отменить решение властей Дании через суд могут длиться несколько лет.

Запрет станет большой проблемой не только для непосредственно проекта "Северный поток – 2", но и для одного из главных лоббистов газопровода в Германии Герхарда Шрёдера, к которому может быть подорвано доверие, отметил Хофсгор в интервью Bild.

"Северный поток – 2" должен обеспечить доставку газа в Европу по дну Балтийского моря, минуя Украину. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м голубого топлива в год. В прокладке газопровода заинтересована Германия и еще ряд европейских стран, однако на пути реализации проекта возникают преграды, имеющие явно политическую подоплеку.