Экологические прихоти Копенгагена сдвинут сроки строительства

Промедление вредного Королевства с ее новыми фокусами могут затормозить прокладку газопровода. Речь идет об экологической ловушке, в которую "Газпром" загоняет Датское энергетическое агентство, полагает ведущий аналитик международного рейтингового агентства Moody's по нефтегазовому сектору России и стран СНГ Денис Перевезенцев. По его словам, запрос является "негативным фактором" для газового концерна.

На прошлой неделе зарубежный регулятор выдвинул очередное условие: он требует дополнительную экспертизу к югу от острова Борнхольм. Таким образом, Копенгаген подталкивает оператора "Северного потока – 2" воспользоваться альтернативным маршрутом, предусмотрительно разработанным еще в августе 2018 года.

"Рассмотрение заявки на новый маршрут может занять несколько месяцев. Кроме того, этап прокладки трубопровода в водах Дании займет около трех-четырех месяцев",

– цитирует эксперта РИА "Новости". Промедлением, по словам Перевезенцева, может воспользоваться Украина. Не исключено, что российскому монополису придется идти на уступки в транзитном договоре, что повлечет за собой незапланированные транспортные расходы.

"Это также может привести к увеличению обязательств по объему транзита газа через Украину до 40-50 миллиардов кубометров в год, чем первоначально предполагалось (10-15 миллиардов кубометров)", – предположил аналитик.

Напомним, обходной путь "Северного потока – 2" подготовлен компанией-оператором Nord Stream 2 AG. Согласно ему, не нужно идти на поклон к Дании. Альтернативный маршрут не приведет к лишним тратам, так как в проекте предусмотрены подобные риски.

К концу года газопровод, который соединит Россию и Германию, планируют закончить. А уже с 1 января 2020 г. – начать поставки голубого топлива. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €9,5 миллиардов. Он предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. метров.

