Дания подталкивает "Северный поток - 2" к украинскому транзиту

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Прихоть Копенгагена может сыграть на руку Киеву. Не исключено, что запрос Энергетического агентства Дании изменит судьбу нового транзитного договора. Напомним, срок действующего -истекает в конце года.
По мнению эксперта Георга Захманна, заморозка строительства "Северного потока – 2" из-за запроса скандинавского Королевства провести экологическую оценку может повлиять на решение России, которая, оказавшись в безвыходном положении, согласится на транзит через Украину на условиях последней.
Он отметил, что новая топливная магистраль развязала бы "Газпрому" руки, избавив от посредничества Незалежной. Но Дания внесла коррективы в планы энергетической компании.
"Задержка же заставит "Газпром" согласиться на долгосрочный и более масштабный договор, чем ему хотелось",
– цитирует эксперта Politico. Издание предупреждает о затяжном процессе в связи с экологической экспертизой. Поэтому компании следует "тщательно оценить запрос датской стороны и решить, какие шаги нужно сделать", подчеркнул представитель Евросоюза в вопросе "Северного потока-2" Себастьян Сасс.
Между тем укладка газопровода по дну Балтики продолжается. Ее пришлось прервать на время. Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit отвлекалось на другой проект, но уже вернулось к реализации "СП-2", сообщили в Nord Stream 2 AG (компания-оператор). Работа возобновилась субботу, уточняет РИА "Новости".
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