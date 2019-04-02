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Дания подталкивает "Северный поток - 2" к украинскому транзиту

Фото: www.globallookpress.com
"Газпром", оказавшись в безвыходном положении, может согласиться на транзит через Незалежную

Прихоть Копенгагена может сыграть на руку Киеву. Не исключено, что запрос Энергетического агентства Дании изменит судьбу нового транзитного договора. Напомним, срок действующего -истекает в конце года.

По мнению эксперта Георга Захманна, заморозка строительства "Северного потока – 2" из-за запроса скандинавского Королевства провести экологическую оценку может повлиять на решение России, которая, оказавшись в безвыходном положении, согласится на транзит через Украину на условиях последней.

Он отметил, что новая топливная магистраль развязала бы "Газпрому" руки, избавив от посредничества Незалежной. Но Дания внесла коррективы в планы энергетической компании.

"Задержка же заставит "Газпром" согласиться на долгосрочный и более масштабный договор, чем ему хотелось",

цитирует эксперта Politico. Издание предупреждает о затяжном процессе в связи с экологической экспертизой. Поэтому компании следует "тщательно оценить запрос датской стороны и решить, какие шаги нужно сделать", подчеркнул представитель Евросоюза в вопросе "Северного потока-2" Себастьян Сасс.

Между тем укладка газопровода по дну Балтики продолжается. Ее пришлось прервать на время.  Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit отвлекалось на другой проект, но уже вернулось к реализации "СП-2", сообщили в Nord Stream 2 AG (компания-оператор). Работа возобновилась субботу, уточняет РИА "Новости". 

Ксения АНДРЕЕВА
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