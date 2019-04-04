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Германию припугнули "Северным потоком – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон вновь рассказал Берлину о "страшных русских поработителях"

Власти США предприняли очередную попытку убедить немцев в том, что новый газопровод не принесет им ничего, кроме горя и страданий. Как только труба будет достроена, Москва окажется фактической хозяйкой всей германской экономики, заявил американский вице-президент Майк Пенс.

"Если Германия продолжит строительство газопровода "Северный поток – 2", как сказал президент Трамп, это может в буквальном смысле сделать экономику Германии заложником России",

приводит слова политика издание The Hill.

По словам Пенса, крупнейшая экономика Европы не должна игнорировать "угрозы российской агрессии" и "пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной", передает "Царьград".

Страшилки о газовой магистрали продолжают рассказывать и в Государственном департаменте США. Глава отдела политического планирования американского внешнеполитического ведомства Кайрон Скиннер поклялась, что Вашингтон будет до последнего убеждать Германию изменить свою позицию по "Северному потоку – 2".

Фото: commons.wikimedia.org

"Мы предлагаем странам ставить свои национальные интересы на первое место, однако это не означает, что мы не можем пытаться убеждать наших союзников думать иначе о своих интересах или же выстраивать свои интересы в соответствии с общими вызовами", – сказала чиновница, выступая на мероприятии в рамках конференции НАТО. Ее слова приводит РИА ФАН.

По словам Скиннер, на каждый германский довод в пользу газопровода Америка готова выдвинуть убедительный контраргумент. В Госдепе надеются, что в итоге "здравый смысл" возобладает, и Берлин согласится с Вашингтоном.

Сотрудница Госдепартамента практически слово в слово повторяет за своим боссом. Ранее госсекретарь Майкл Помпео говорил о том, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России. Он отметил, что США намерены "помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию" поставок энергоносителей. Например, Вашингтон готов помочь американским компаниям наладить экспорт сжиженного природного газа в Польшу.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Планируется, что магистраль будет введена в эксплуатацию до конца этого года.

Андрей ФИЛАТОВ
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