Европарламент запретил "Газпрому" владеть трубопроводом

Поправки к Газовой директиве, касающиеся правил работы морских участков газопроводов в Евросоюзе, окончательно одобрены членами Европарламента. Об этом свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии.



В поддержку документа высказалось большинство депутатов. Теперь законопроект поступит на утверждение в Совет стран ЕС на уровне министров.

"Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей платить гораздо более высокие счета за электроэнергию. Это отличные новости для наших граждан, промышленности и нашей общей безопасности в ЕС",

– заявил, выступая на заседании, глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента Ежи Бузек, который стал автором проекта. Его слова приводит ТАСС.

Принятый евродепутатами законопроект предусматривает, что все новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам. До сегодняшнего дня эти требования распространялись лишь на наземные трубы.

Одно из ключевых требований – разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Это означает, что одна и та же компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом, по которому он доставляется в ЕС, напоминает РИА "Новости".

В Евросоюзе не скрывают, что в первую очередь поправки в Газовую директиву принимались для противодействия российским трубопроводным магистралям. Поэтому органы власти стремились принять их как можно раньше, чтобы успеть до ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Она намечена на конец нынешнего года.

По мнению экспертов, модифицированная Газовая директива не позволит блокировать строительство газопровода, однако может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков его окупаемости.

Оператором газопровода "Северный поток – 2" является специально созданная для этого компания Nord Stream 2 AG. Она принадлежит "Газпрому", который добывает углеводороды и планирует прокачивать его по новой трубе.