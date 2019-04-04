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"Северный поток - 2" обойдет ультиматум ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Газовая директива не сможет помешать строительству топливной магистрали

Запретивший "Газпрому" владеть трубопроводом Евросоюз в конечном итоге смягчит условия Газовой директивы. Произойдет это само собой, пусть и не сразу, а постепенно, заверил Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

"Антимонопольное право ЕС достаточно молодое и его можно по-разному трактовать", – заявил он в беседе с RT, пояснив, что "Газпром" может пойти на хитрость. Например, доверить административную работу морского участка "Северного потока – 2" другой компании. Это, по словам эксперта, поможет достроить магистраль, а в будущем вывести ее на полную мощность.

Тем более, что такая практика уже существует. Этот принцип топливный монополис использовал в истории с ответвлением "Северного потока" – газопровода Opal, попавшего под антимонопольное регулирование. Однако компания нашла выход из сложившейся ситуации. Не исключил Митрахович повторения ситуации в случае с "СП-2".  

Фото: www.globallookpress.com

"Его будут пытаться ограничить, придумать кучу лазеек. Это все может тянуться, но в конечном счете "Северный поток—2" выйдет на полную мощность", 

– подытожил он. Напомним, сегодня Европарламент окончательно и бесповоротно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. В первую очередь, она запрещает поставщику голубого топлива владеть трубой. 

Впрочем, документ вряд ли окажет серьезное влияние на проект. Его должны завершить в срок, полагает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает "ТАСС".  

"Северный поток – 2" соединит Россию и Германию через дно Балтийского моря. Новый трубопровод планируется достроить в этом году. Помимо двух перечисленных стран, он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Только последняя не торопится с разрешением на строительство. 

Ксения АНДРЕЕВА
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