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"Северный поток-2" достроят даже с Газовой директивой

Фото: www.globallookpress.com
Российской трубе пока ничего не мешает

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено даже с учетом принятых накануне Европарламентом поправок к Газовой директиве ЕС. Об этом сегодня заявил министр энергетики России Александр Новак.

Министр подчеркнул, что окончательно документ в новой редакции еще не одобрен, поэтому сейчас можно говорить лишь об общих параметрах, заложенных в директиве.

"Надо дождаться прохождения всех законодательных процедур. Исходя из того проекта, который рассматривался, можно отметить, что проект ["Северный поток – 2"] будет реализовываться и в рамках этого нового законодательства. Эти требования законодательства будут исполняться", – цитирует ТАСС Новака.

Согласно поправкам, одобренным 4 апреля членами Европарламента, газопроводы из третьих стран, проходящие через территорию ЕС, не могут находиться в управлении поставщиков голубого топлива. За обновленную директиву проголосовали 465 депутатов, против – 95. Европейские власти считают, что такие изменения позволят повысить конкуренцию на газовом рынке Старого Света и снизить цены для потребителей.

Между тем, стало известно, что сетевой регулятор Германии отказался внедрять поправки, которые коснутся "СП-2" в законодательство страны. В Агентстве по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железнодорожному сообщению заявили, что этим должно заниматься другое ведомство, пишет "Царьград". Регулятор отметил, что решение об утверждении или отказе от поправок к Газовой директиве "на уровне немецкого законодательства будет принимать министерство экономики и энергетики ФРГ".

Елена УСОВА
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