Геополитический вес Незалежной снизит южный трубопровод

Не только "Северный поток – 2" путает все карты Киеву. В транзитной истории проглядывается еще один игрок.

На транспортировку газа через Украину может повлиять "Турецкий поток", полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, южная магистраль существенно снизит геополитический вес соседнего государства, поскольку отберет у него львиную долю транзита.

"55 млрд кубов уйдет на "Северный поток – 2", 37,5 уйдет на обе нитки "Турецкого потока". При этом через Украину в 2018 году прошло 86 млрд кубов газа, поэтому эти новые мощности фактически закроют весь украинский транзит",

– пояснил эксперт в интервью изданию "Экономика сегодня". Впрочем, Россия сдержит слово, ведь первое время она действительно будет нуждаться в украинской услуге. Пройдут годы, прежде чем газопроводы заработают на полную мощность. Да и сопутствующие факторы не стоит списывать со счетов.

Во-первых, закупка газа через Незалежную – более бюджетный вариант. Вряд ли европейцы станут его упускать. Во-вторых, вполне возможно, что их потребность в голубом топливе резко возрастет.

Предполагающий две нитки "Турецкий поток" "Газпром" начал возводить 7 мая 2017 года. Мощность каждой линии – 15,75 млрд куб. метров. Первая будет отправлять голубое топливо к турецким берегам, вторая обеспечит газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Запуск новой магистрали запланирован на конец этого года, отметил президент России Владимир Путин, уточнив, что поставки начнутся, если будет достроен приемный терминал. Об этом он сообщил сегодня, 8 апреля, во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

К слову, газовая компания не исключает возможности продлить "Турецкий поток". Рассматриваются несколько вариантов прокладки трубопровода: либо через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

