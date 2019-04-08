Эрдоган отчитался перед Путиным о строительстве "Турецкого потока"

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что проект "Турецкий поток" ("ТП") будет построен в запланированные сроки. В свою очередь, его российский коллега Владимир Путин предполагает, что запуск газопровода может осуществиться уже до конца нынешнего года, если достроят приемный терминал. Об этом оба лидера говорили на сегодняшней встрече в Москве.
"Прежде всего, хочу коснуться "Турецкого потока". Да, действительно,
строительство морской части газопровода завершено. Строительство
сухопутной части продолжается по плану. Нам предстоит задача вовремя
закончить строительство также и этой части газопровода", – цитирует РИА "Новости"
Эрдогана.
Президент России озаботился наземным участком проекта уже на турецкой территории.
"Нужно завершить работу по сооружению приемного терминала на черноморском побережье Турции, с тем чтобы "Турецкий поток", как договаривались, был введен в эксплуатацию до конца текущего года",
– сказал Путин в ходе заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Мероприятие проходит уже в восьмой раз.
Напомним, в середине марта состоялось знаковое событие – был сварен последний шов газопровода "ТП" при соединении труб морского и наземного участков на побережье Турции. Российская часть подобных работ завершилась еще в январе-феврале нынешнего года.
Проект "Турецкого потока" предполагает строительство двух ниток газопровода
мощностью по 15,75 млрд куб. м каждая. Первая
предназначена для поставок российского газа турецким потребителям,
вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить "ТП" планируется до конца 2019 года.
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