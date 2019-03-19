На "Турецком потоке" сварили последний шов

С российской стороны все готово к запуску газопровода

"Турецкий поток" стал единой газопроводной системой. Последний стык труб был соединен в Турции. Фактически, работы по созданию комплекса завершены, сообщил оператор проекта.

"Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 м", – приводит "Интерфакс" сообщение оператора.

Надо отметить, что у российских берегов стыковка наземной и подводной частей обеих ниток газопровода состоялась в январе-феврале 2019 года. С проведением этой операции у берега Турции труба стала готова к подаче топлива от Анапы в приемный терминал у поселка Кыйыкей в турецкой Фракии.

"Компрессорная станция "Русская", которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу к эксплуатации", – объявили в "Газпроме".

Сейчас заканчиваются работы на турецком приемном терминале. Запуск первой нитки газопровода "Турецкий поток" запланирован на конец 2019 года.

Переговоры по продлению второй нитки "Турецкого потока", предназначенной для стран Южной Европы, продолжаются. Свою заинтересованность в поставках российского газа напрямую по дну Черного моря выразили Болгария, Сербия, Греция и др.