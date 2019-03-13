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Названа истинная цель "Турецкого потока"

Фото: www.globallookpress.com
Новый газопровод нужен Москве для укрепления влияния в южной Европе

Строительство газовой магистрали по дну Черного моря позволит РФ в конечном счете упрочить свои позиции на "заднем дворе" Европы. К такому выводу пришла западная пресса, чьи авторы видят в каждом российском энергетическом проекте политический подтекст.

В противостоянии России и Запада у первой есть козырь – экспорт природного газа. И она успешно им пользуется, написал Димитар Бечев в статье для журнал Foreign Policy. В прошлом году, несмотря на холодные отношения, поставки газа из России в Европу и Турцию достигли рекордного уровня в 201,8 млрд кубометров.

Газопровод "Турецкий поток", по которому планируется начать поставки топлива в конце 2019 г., еще больше усилит зависимость Европы от российских углеводородов. Издание называет проект "коммерческим и геополитическим триумфом России". Он поможет углубить стратегическое партнерство России и Турции в то время, когда связи Анкары с давними союзниками становятся все слабее.

К тому же новая труба даст возможность отказаться от услуг Украины как транзитера газа в южном направлении. Для РФ это также очень важно, учитывая трения между странами в связи с территориальными спорами и газовыми противоречиями.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган/ Фото: www.globallookpress.com

Благодаря проекту, Москва вернет былые позиции на Балканском полуострове. То, как Болгария, Сербия и другие страны будут искать способы взаимодействия с Россией, не противореча при этом Еврокомиссии и Евросоюзу, станет лакмусовой бумажкой характера и глубины их связей с Москвой.

"Турецкий поток" может укрепить влияние президента России Владимира Путина на Балканах. Если Путин добьется своего, вторая нитка этого газопровода будет пролегать через Болгарию и вести в Сербию, Венгрию и Австрию", – говорится в материале.

Успехи на энергетическом поле позволят Кремлю компенсировать эффект от геополитических неудач вроде вступления Черногории и Северной Македонии в НАТО. Евросоюз будет сопротивляться. В частности, к "Турецкому потоку" планируется применить самые жесткие антимонопольные требования ЕС в газовой сфере, из-под которых "Газпрому" и властям Германии удалось вывести "Северный поток – 2". ЕС также пойдет по пути шантажа, пригрозив Сербии замедлить процесс вступления в еврообъединения в случае подписания контракта на продление "Турецкого потока" по своей территории.

"Сербия и Венгрия должны присоединиться к Болгарии и вместе надавить на Россию. Разумеется, проще сказать, чем сделать… У Сербии сложились свои особенные отношения с Путиным, который стал для нее важным союзником в таких приоритетных вопросах, как Косово. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится укреплять политические и экономические связи с Россией. Таким образом, у Путина есть масса возможностей для того, чтобы разделять и властвовать",

– заключает автор статьи.

Андрей ФИЛАТОВ
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