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"Северный поток – 2" дотянули почти до половины

Фото: www.globallookpress.com
Российская труба, несмотря на преграды, ползет по морскому дну в сторону Европы

Новая газовая магистраль строится по графику. К настоящему моменту ее готовность составляет около 40%. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации "Газпром", которая владеет строящимся трубопроводом.

Сообщение концерна было выпущено к рабочей встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Сильви Берманн. Она состоялась в рамках форума "Арктика – территория диалога".

"Отдельное внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта "Северный поток – 2". Отмечено, что к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб – 40% от общей протяженности газопровода",

– сообщили в компании (цитируется по РИА "Новости").

Стороны обсудили поставки российского газа в Европу, отметив, что Франция является одним из ключевых рынков "Газпрома" на континенте. За пять лет объем экспорта в страну вырос на 58% и в прошлом году достиг 12,9 млрд кубометров.

Реализация проекта продолжается несмотря на преграды, которые чинят ему европейские органы власти. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что принятые Европарламентом поправки в Газовую директиву ЕС не помешают строительству газопровода. В соответствии с изменениями, газопроводы из третьих стран, проходящие через территорию ЕС, не могут находиться в управлении поставщиков голубого топлива.

"Надо дождаться прохождения всех законодательных процедур. Исходя из того проекта, который рассматривался, можно отметить, что проект будет реализовываться и в рамках этого нового законодательства. Эти требования законодательства будут исполняться", – отметил чиновник.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году.

Андрей ФИЛАТОВ
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