США дожмут Европу в вопросе закупок газа

Путин признал сложности в переговорах с европейцами по "Северному потоку-2"

Вашингтон может навязать Старому Свету американский газ, несмотря на лучшие условия при закупке российского. С таким предположением выступил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Арктического форума в Санкт-Петербурге.

"Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы оказать давление на европейские страны. Заставить их только разницу в цене между нашим газом и американским сжиженным газом погасить из своих национальных бюджетов. Потому что заставить на 30% больше покупать товар в рыночных условиях невозможно", – цитирует РИА "Новости" главу государства.

По его мнению, пойти на такой шаг очень сложно, поскольку домохозяйства "не будут платить просто так".





"Тогда что нужно сделать, чтобы равные условия поставить – разницу погасить из бюджетов. Но это вообще цинизм был бы в высшей степени. Но я думаю, что если так дальше пойдет, то и до этого может дойти. Но это уже не наш выбор. Это выбор европейских партнеров", – подчеркнул президент.

Также он отметил, что в настоящее время Штаты ведут активную борьбу против нашего проекта "Северный поток-2", прямо требуя, что западные участники прекратили его строительство.

"Трудно работать с Евросоюзом, там много стран, и все почти принимается консенсусом. Мы с Турцией уже построили "Турецкий поток" по дну Черного моря. "Турецкий поток" уже заработает в конце этого года, а с европейцами мы до сих пор не можем договориться", – сокрушается лидер РФ.

По его словам, "наши американские партнеры" ровно таким же образом вели себя и в 60-х годах прошлого века. Он напомнил, что в те времена СССР осуществлял с ФРГ проект "газ в обмен на трубы".

"То же самое было в отношении "Северного потока-1". Если бы "Северного потока-1" не было, что бы происходило сейчас с международной энергетикой? Я вам могу сказать что – цены были бы еще больше чем сегодня", – убежден Путин.

Ранее сегодня стало известно, что укладка морской части "СП-2" уже завершена на 40% – это в общей сложности 978 км труб. Несмотря на то, что до сих пор нет разрешения от властей Дании, строительство газопровода участники проекта планируют сдать в конце текущего года, как и планировалось изначально.

