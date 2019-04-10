Западные инвесторы отказываются от сотрудничества с российским концерном

Англо-голландская Shell выходит из проекта "Балтийский СПГ". Об этом заявил глава российского отделения компании Седерик Кремерс. Он пояснил, что к такому решению руководство Shell пришло после того, как "Газпром" решил объединить завод по производству сжиженного природного газа "Балтийский СПГ" с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге:

"После объявления 29 марта "Газпрома" о выборе окончательной концепции реализации проекта "Балтийский СПГ", мы приняли решение прекратить участие в этом проекте".

Соответственно, технологию Shell по сжижению газа для лицензирования "Балтийский СПГ" тоже не получит, поскольку эта компания предоставляет свои технологии лишь для проектов, в которых есть ее доля, уточняют "Ведомости". При этом Кремерс отметил, что на сотрудничестве по другими проектам с "Газпромом" этот шаг никак не скажется.

Shell поддержала "Балтийский СПГ" в 2015 г., став единственным партнером "Газпрома" по проекту. Весной 2019 г. российский концерн изменил концепцию, объявив о полной интеграции "Балтийского СПГ" и газоперерабатывающего завода под Санкт-Петербургом. Партнером обновленного проекта была объявлена "Русгаздобыча", оператором – предприятие ООО "Русхимальянс", сообщает ТАСС.

Нефтегазовая компания Shell является одним из пяти европейских инвесторов "Северного потока-2", наряду с OMV, Engie, Uniper и Wintershall она обеспечивает 50% финансирования. Вторую половину средств вносит "Газпром".

Ранее США пригрозили санкциями иностранным компаниям, которые участвуют в российских энергетических проектах за рубежом.