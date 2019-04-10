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Американцы признали поражение в борьбе с "Северным потоком-2"

Фото: www.globallookpress.com
Европа устояла против натиска Вашингтона

С громким признанием выступил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео, заявивший, что его страна сделала все, чтобы остановить прокладку новой российской газовой трубы. Однако страны Старого света не поддались давлению, особенно ФРГ. Об этом американец говорил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить "Северный поток-2", но в настоящий момент мы не добились успеха", – цитирует ТАСС Помпео.

Американцы на разных уровнях в последние месяцы забрасывали своими страшилками партнеров в Европе.

Фото: www.globallookpress.com

Вице-президент Майк Пенс пытался в марте убедить немцев, что реализация проекта "СП-2" сделает экономику ФРГ "заложником" Москвы. Глава Минэнерго США Рик Перри в марте назвал газопроводы двух "Северных потоков" и "Турецкий поток" инструментами "пагубного влияния" России. По его словам, таким образом Москва может добиться разрушения единства Евросоюза и Штатов.

Между тем, стало известно, что морская часть "СП-2" уже уложена на 40%, и это несмотря на то, что своего согласия на прокладку трубы еще не дала Дания.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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