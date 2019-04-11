Работы ведут около двадцати транспортных судов

Строители газопровода "Северный поток – 2" на сегодня проложили в водах Балтики первую тысячу километров труб. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

"На дно Балтийского моря уже уложена 1 тыс. км газопровода "Северный поток – 2" в водах Финляндии, Швеции и Германии", – говорится в релизе.

Отмечается, что два судна-трубоукладчика – Solitaire и Pioneering Spirit – продолжают укладывать газопровод в исключительной экономической зоне Швеции. По информации компании, на проекте сейчас в море работают 1,3 тысячи человек, а среди техники задействованы около 20 трубоукладочных, транспортных и гидрографических судов.

"Еще одна веха была достигнута на прошлой неделе на заводе в Котке, Финляндия, где компания Wasco, подрядчик по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия и логистике, завершила свой объем работ. В общей сложности в Котке было нанесено утяжеляющее бетонное покрытие примерно на 101 тыс. стальных труб – это почти половина труб, необходимых для строительства двух ниток газопровода "Северный поток – 2", – следует из сообщения.

Напоминаем, проект "СП-2" состоит из двух ниток протяженностью 1 тыс. 230 км каждая. Для одной ветки необходимо 100 тыс. 12-метровых труб весом 24 тонны. Скорость трубоукладки достигает 3 км в сутки.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео с разочарованием констатировал, что Вашингтону не удалось убедить европейцев отказаться от участия в строительстве российского газопровода.