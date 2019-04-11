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Топливная магистраль, против которой ополчились США с Незалежной, преследующие свои интересы в скандале, и ряд стран ЕС, не заработает не только в срок, но и еще 2-3 года не будет функционировать. А раз так, то газовая артерия, пролегающая через Украину, еще долго будет пользоваться спросом. С таким заявлением выступил директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии (ЕК) Клаус-Дитер Боршардт.
Следовательно, в 2020 г. Москва возобновит переговоры с Киевом по транзитному контракту.
"Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток – 2" не заработает вовремя",
– пояснил он, передает "Интерфакс-Украина".
По мнению представителя ЕК, у России "нет другого пути", чтобы поставлять в Европу "гарантированный минимум" голубого топлива. Для этого "Северный поток – 2" должен выйти на полную мощность, однако его запоздалый запуск сыграет Украине на руку.
"Это приведет российскую сторону за стол переговоров. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же, как и российский интерес",
– заключил Боршардт, добавив "мы заставим русских танцевать танго".
Между тем, пока европейцы рассуждают с пеной у рта и дают притянутые за уши прогнозы, строители проложили в водах Балтики первую тысячу километров труб.
"Северный поток – 2" – российско-европейский проект, предполагающий две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он протянется по дну морскому, соединив РФ и ФРГ. Старт магистрали запланирован до конца этого года.
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