Европейцы пообещали усадить Москву за стол переговоров

Топливная магистраль, против которой ополчились США с Незалежной, преследующие свои интересы в скандале, и ряд стран ЕС, не заработает не только в срок, но и еще 2-3 года не будет функционировать. А раз так, то газовая артерия, пролегающая через Украину, еще долго будет пользоваться спросом. С таким заявлением выступил директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии (ЕК) Клаус-Дитер Боршардт.

Следовательно, в 2020 г. Москва возобновит переговоры с Киевом по транзитному контракту.

"Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток – 2" не заработает вовремя",

– пояснил он, передает "Интерфакс-Украина".

По мнению представителя ЕК, у России "нет другого пути", чтобы поставлять в Европу "гарантированный минимум" голубого топлива. Для этого "Северный поток – 2" должен выйти на полную мощность, однако его запоздалый запуск сыграет Украине на руку.

"Это приведет российскую сторону за стол переговоров. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же, как и российский интерес",

– заключил Боршардт, добавив "мы заставим русских танцевать танго".

Между тем, пока европейцы рассуждают с пеной у рта и дают притянутые за уши прогнозы, строители проложили в водах Балтики первую тысячу километров труб.

"Северный поток – 2" – российско-европейский проект, предполагающий две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он протянется по дну морскому, соединив РФ и ФРГ. Старт магистрали запланирован до конца этого года.