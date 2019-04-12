США ищут способ остановить "Северный поток-2"

Сдаваться в борьбе за рынок сбыта топлива американцы не собираются

"Северный поток-2" является для Вашингтона исключительно политическим проектом, поэтому он продолжит создавать ему препятствия. Таково мнение директора Фонда развития права и медиации ТЭК Александра Пахомова.

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что усилия американцев по предотвращению реализации "Северного потока-2" не принесли результата, не следует воспринимать, как признание поражения. Вашингтон рассматривает российский газопровод как "прямую угрозу для собственной экспансии на европейский энергорынок", приводит "Эксперт" мнение специалиста. От своих претензий США не откажутся, значит, будут искать новые способы давления на "СП-2" и его европейских сторонников.

Впрочем, нужно понимать, что европейцы – тоже игроки на этом поле. И для них "СП-2", в первую очередь, экономический проект.

"В Европе понимают, что доступнее и надежнее поставщика на ближайшие годы не найти, поэтому европейские лидеры с запада могут сколько угодно "кивать" в сторону Америки, но делать все по-своему", – считает Пахомов.

Так что страсти вокруг "СП-2" и других зарубежных энергопроектов РФ продолжат кипеть.

"Северный поток-2" представляет собой две нити трубопровода для поставок 55 млрд кубометров газа в год с территории РФ до ФРГ напрямую по дну Балтийского моря. Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.

