Европа запретила "Газпрому" пользоваться новым газопроводом

Совет министров стран Евросоюза окончательно утвердил поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов, проложенных по территории котинентального объединения. Этот документ налагает ограничения на функционирование российской магистрали.



Одобрение прошло без обсуждения текста поправок. Одобрение совета является последним этапом официального согласования документа. В начале апреля за изменения в директиву проголосовали 465 депутатов Европарламента, против высказались 95, сообщает РИА "Новости".

Теперь документ должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза. Через 20 дней после этого он вступит в силу. После этого у стран ЕС будет еще девять месяцев, чтобы привести внутреннее законодательство в соответствие с новыми правилами, передает РИА ФАН.

Поправки к Газовой директиве ЕС предполагают, что все новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам. До сегодняшнего дня эти требования распространялись лишь на наземные трубы. Одно из ключевых требований – разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. То есть одна и та же компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом, по которому он доставляется в ЕС.

Формально поправки в директиву были приняты ради недискриминационных тарифов, равного доступа к магистрали и повышения прозрачности. Однако многие в ЕС не скрывали, что поправки принимались для противодействия российским трубопроводным магистралям. Поэтому их стремились утвердить как можно раньше, чтобы успеть до ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2".

В Москве заявляют, что "Северный поток – 2" будет построен и сдан в эксплуатацию по заранее намеченному плану. Поправки к Газовой директиве не помешают проекту, сообщал ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. О том же говорил и министр энергетики РФ Александр Новак.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Магистраль планируется достроить в 2019 году. Оператором газопровода является специально созданная для этого компания Nord Stream 2 AG. Она принадлежит "Газпрому", который добывает углеводороды и планирует прокачивать его по новой трубе.