Дании удалось остановить "Северный поток-2"

Строительство продолжится, но сроки значительно изменятся

Копенгагену потребовались документы по третьему варианту маршрута "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщила компания – оператор проекта Nord Stream 2.

Первую заявку Дания получила более двух лет назад. Затем последовала вторая. Теперь, не сообщив вразумительного решения по этим двум, Копенгаген запросил детали по третьему варианту.

"Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта", – заявили в Nord Stream 2.

Интересно, что третий маршрут предполагается в датских водах южнее острова Борнхольм. Раньше эту территорию Дания оспаривала у Польши. Сейчас стороны вроде бы договорились, хотя Варшава еще не ратифицировала соглашение.

Получается, если эту третью заявку и рассмотрят, то только после того, как Польша завершит все юридические процедуры. А потом Копенгаген имеет право на проведение экологических экспертиз (по первым двум, кстати, эксперты уже дали положительную оценку). То есть задержка реализации "Северного потока-2" на несколько месяцев обеспечена.

Дания является единственной страной, которая еще не дала разрешение на прокладку "СП-2". Ранее все разрешительные документы согласовали Финляндия, Швеция, Германия и Россия.

Задержка с реализацией "СП-2" не только подрывает доверие инвесторов к проекту, на что уже указали в Nord Stream 2 AG, но и играет на руку конкурентам "Газпрома". Кроме того, в этом году заканчивается договор на транзит российской нефти в ЕС через Украину. Ожидалось, что к этому времени будут введены в эксплуатацию две новых трубы "СП-2". Теперь же Киев может получить дополнительный козырь для переговоров.

"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа напрямую от побережья России через Балтийское море до Германии. Планировалось, что строительство будет закончено к концу 2019 года.