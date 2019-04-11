Москва и Киев одобрили идеи Еврокомиссии по транзиту газа

Для продолжения переговоров нужно дождаться результатов выборов президента Украины

Новый договор на поставку газа из России в Европу через территорию Украины может быть заключен еще летом. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. По его мнению, Москва и Киев настроены конструктивно.

"Я представил предложение и ждал реакцию от обеих сторон, и реакция была достаточно положительной. У меня не сложилось ощущения, что я предлагаю нечто совершенно нереальное", – рассказал Шефчович РИА "Новости".

Он отметил, что в интересах всех трех сторон не дожидаться конца года, когда истекает срок действующего соглашения, а договориться о его продлении как можно скорее. Но сейчас продолжение переговоров тормозит политическая неопределенность на Украине.

"Необходимо дождаться нового или прежнего, в зависимости от результатов выборов, президента на Украине. И я могу пообещать, что как только президент будет выбран, я незамедлительно отправлю официальное письмо", – указал Шефчович.

Ранее представитель ЕК предложил Москве и Киеву заключить долгосрочный договор на период не менее 10 лет. В РФ ответили, что при решении будут учитывать коммерческую привлекательность маршрута. При этом украинская сторона пока не может назвать тариф на транзит даже приблизительно – еще не ясно, кто будет управлять ее ГТС.