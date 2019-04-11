США натаскивают украинский спецназ для атаки на Россию

Националистов замаскируют под гастарбайтеров и используют в гибридной войне

Военнослужащие из Незалежной могут войти в состав боевых подразделений, которые Пентагон намерен использоваться для войны против нашей страны. Таким мнением поделился заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков.



В феврале США представили стратегию "Троянского коня", которая позволит скрытно внедриться вглубь территории предполагаемого противника. Это позволит осуществить агрессию против неугодной страны без официального объявления войны. "При этом ключевая группировка из общего состава агрессора заблаговременно развернута на территории страны-жертвы", – отмечается в статье Сивкова, опубликованной в "Военно-промышленном курьере".

Военные действия будут носить гибридный характер. Основной упор будет сделан на "использование внутреннего деструктивного потенциала объекта агрессии". На первом этапе Вашингтон намерен спровоцировать социальный взрыв и массовые выступления населения с целью свержения действующей власти. Второй этап операции заключается в использовании иностранных вооруженных формирований. На заключительной фазе в войну вступит боевая авиация и флот США и их союзников.

Для борьбы против РФ американцы будут широко применять боевые группировки, составленные из военнослужащих, знающих наш язык, менталитет и реалии. По мнению Сивкова, одна группировка может быть сформирована из бойцов сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, которые являются "идейными врагами Русского мира". Это подразделение будет действовать "на западном стратегическом направлении на глубину до Москвы и далее".

"Численность этой группировки исходя из спектра и объема стоящих перед ней задач может быть оценена в 5–10 тыс. человек и более. Кажется, что скрытно создать такую группировку невозможно. Но нет – активных нацистов на Украине сегодня сотни тысяч. А количество украинских граждан, работающих в России легально и не совсем, оценивается в 1 млн и даже более. Скрыть в этой массе несколько тысяч бойцов ССО, маскирующихся под "заробитчан", труда не представляет, как и обеспечить их к нужному моменту вооружением",

– написал эксперт.

Вторая группировка будет сформирована из "представителей народов Кавказа, а также близких к ним этносов с Ближнего и Среднего Востока, из Турции". Ее развернут на территории республик Северного Кавказа. "По численности эта группировка окажется, вероятно, в разы меньше первой, что определяется объемом возлагаемых на нее задач. Она также имеет все предпосылки для скрытного заблаговременного развертывания в районе предстоящих боевых действий", – отметил автор материала.

Он убежден, что наша армия сможет отразить и такую агрессию, однако высшему командованию нужно быть начеку. Ранее Сивков утверждал, что подобные угрозы со стороны США – не пустой звук. И угрозы министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна въехать в Москву на танке вместе с союзниками не лишены реальных оснований.