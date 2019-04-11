Москва готовит наступление на Европу, а первым плацдармом станет Незалежная, уверены в Киеве

На западных рубежах нашей страны сосредоточены мощные ударные группировки войск. Это свидетельствует о том, что российский Генштаб готовится к массированному наступлению на европейские континент. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.



"Наибольшая опасность заключается в том, что Россия не останавливается на захваченных оккупированных территориях. Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается военная инфраструктура вдоль украинской границы",

– приводит слова политика издание "Лига.net".

Выступая на форуме по безопасности, Турчинов перечислил, каким подразделениям ВС РФ в ближайшее время может быть дан приказ перейти в наступление, чтобы захватить Украину и превратить ее в плацдарм для дальнейшего продвижения на Запад. Так, на восток от Украины расположена 8-я армия Южного военного округа ВС РФ, на севере – 20-я армия Западного военного округа. В резерве Москва держит 1-ю танковую армию, 49-ю и 58-ю общевойсковые армии.

Кроме того, на юге началось формирование шести резервных "казацких" дивизий. Также могут быть применены Черноморский флот, Каспийская флотилия и дислоцированный в Крыму 22-й армейский корпус, а 6-я и 4-я армии Военно-космических сил расставили вдоль украинской границы восемь ракетных бригад.

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе. Чтобы вы понимали опасность, которая ежедневно угрожает нашему государству: совокупный первый пуск ракетных комплексов, которые сконцентрированы вдоль нашей границы, на Черном, Азовском морях, сегодня превышает 364 ракетных пуска. Это колоссальная ударная мощь", – резюмировал Турчинов.

Глава СНБО известен своими несбывающимися предсказаниями о том, что Россия вот-вот развяжет войну с Украиной. При этом чиновник забывает о том, что размещение дополнительных сил и средств вдоль западной границы является ответом на наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе.