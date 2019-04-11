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В Незалежной не у дел рискует остаться огромное количество жителей. Десятки тысяч украинцев запросто могут получить тревожный статус, поскольку промышленный сектор страны-соседки терпит бедствие. В частности, в незавидном положении сейчас пребывает угледобывающий комплекс.
В безвыходную ситуацию его загнали низкие цены. Если эта тенденция продолжится и дальше, шахты попросту разорятся, с досадой отметил глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Банкротство, в свою очередь, приведет к безработице, заключил он.
"Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтеров останутся без работы",
- констатировал Волынко. Его жалобу передают "Украинские новости". По словам руководителя профсоюза, только повышением цены можно избежать остановки шахт.
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