Угледобывающий комплекс страны находится на грани жизни и смерти

В Незалежной не у дел рискует остаться огромное количество жителей. Десятки тысяч украинцев запросто могут получить тревожный статус, поскольку промышленный сектор страны-соседки терпит бедствие. В частности, в незавидном положении сейчас пребывает угледобывающий комплекс.

В безвыходную ситуацию его загнали низкие цены. Если эта тенденция продолжится и дальше, шахты попросту разорятся, с досадой отметил глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Банкротство, в свою очередь, приведет к безработице, заключил он.

"Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтеров останутся без работы",

- констатировал Волынко. Его жалобу передают "Украинские новости". По словам руководителя профсоюза, только повышением цены можно избежать остановки шахт.